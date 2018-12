Greves no metro do Porto canceladas após acordo

Carla Soares Hoje às 13:17 Facebook

As greves dos condutores do metro previstas para a próxima segunda-feira, dia 17, e também para o dia 31 foram desconvocadas, após a ViaPorto, consórcio que detém a subconcessão da rede metropolitana, e o Sindicato dos Maquinistas terem chegado esta sexta-feira a acordo.

As conversações entre as duas partes chegaram a bom porto, depois de terem sido chamadas para reuniões pela Metro na terça-feira, tendo esta empresa procurado sensibilizar quer o consórcio quer os dirigentes sindicais para a necessidade de alcançarem um entendimento.

A paralisação da passada segunda-feira convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas de Caminho-de-Ferro foi quase total, com uma adesão entre os 98% e os 99%. O sistema funcionou apenas com três composições no troço entre a Póvoa de Varzim e a estação Fonte do Cuco (zona da Senhora da Hora).

Conforme já tinha explicado Rui Pedro Pinto, dirigente do Sindicato dos Maquinistas no Porto, aquando da primeira greve, os profissionais ao serviço da Metro reclamavam uma "redução do horário normal de trabalho de 40 para 35 horas", bem como a admissão de "20 a 30 novos trabalhadores" para "colmatar as horas extras" pedidas aos funcionários "quase diariamente".

Quanto ao aumento salarial, tem sido uma exigência dos trabalhadores mas Rui Pedro Pinto recusou que seja o "fator mais importante".

Os trabalhadores defendiam ainda o "direito a férias" que não "conseguem gozar" devido à necessidade de cumprirem trabalho extra.

Além disso, os funcionários da ViaPorto pediam a "formação" a que têm direito e que "a empresa não consegue dar há cerca de oito anos", por "falta de tempo disponível dos trabalhadores".