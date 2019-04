Alfredo Teixeira e Isabel Peixoto Hoje às 14:29, atualizado às 14:53 Facebook

Uma grua, pertencente a uma obra, caiu ao início da tarde deste sábado sobre sete habitações, três das quais devolutas, na Rua da Corticeira, na zona das Fontainhas, no Porto.

O alerta foi dado às 13.45 horas.

No local estão os Sapadores do Porto com três viaturas e a Polícia Municipal.

Não há feridos.