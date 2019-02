Grua tombada no centro do Porto já foi retirada

Adriana Castro e Marisa Silva Hoje às 19:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Os trabalhos de remoção da grua de grande porte que caiu, este domingo de manhã, na rua da Torrinha, no centro do Porto, já foram concluídos. Dentro de minutos, as Rua da Torrinha e da Boa Hora, que estiveram encerradas todo o dia, vão reabrir ao trânsito.

A operação de retirada da máquina demoraram o dia todo, tendo começado ao final da manhã e terminado por volta das 19.30 horas, apurou o JN no local.

O acidente ocorreu por volta das 8.30 horas, deixando quatro pessoas feridas. A grua, que tinha acabado de ser montada durante a madrugada, caiu sobre armazéns e uma habitação, cujo telhado ficou danificado. As moradoras da casa, duas estudantes, ficaram desalojadas.

Os feridos foram assistidos no local pelo INEM, sem necessidade de serem transportadas ao hospital. Uma das vítimas é um bombeiro que sofreu um corte numa mão. As restantes três pessoas são moradores que foram assistidos devido ao susto que apanharam.