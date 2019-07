Guia gastronómico digital do Porto premiado

Hoje às 15:06 Facebook

O guia digital gastronómico "Porto Food Guide" venceu dois prémios "Best in the World" na competição internacional Gourmand World Cookbook Awards 2019.

O guia escrito por Maria Sena e Bruno Carvalho, dois biólogos apaixonados pela gastronomia, conquistou o primeiro prémio para "Melhor Livro Digital à Venda" e o segundo prémio para "Melhor Livro de Viagens Culinárias".

"Publicado em 2018, o "Porto Food Guide" tem como objectivo dar a conhecer o melhor da gastronomia da Invicta para visitantes de além-fronteiras", explicam os autores.

"O guia surge num formato digital de forma a ser facilmente adquirido por viajantes que planeiam em dar especial enfoque à gastronomia numa passagem pela Invicta. Além de uma selecção dos melhores restaurantes, bares, mercados e comércio gastronómico da cidade, o livro propõe um enquadramento da história, ingredientes, pratos e costumes do Porto", acrescentam.

O guia gastronómico surgiu como "extensão natural" do blogue que Maria Sena e Bruno Carvalho lançaram sobre a temática.

"Outras 12 publicações portuguesas chegaram ao pódio na 24.ª edição dos prémios", acrescenta o comunicado em que é anunciado a distinção do guia sobre o Porto.