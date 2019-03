Helder Pacheco lança novo livro sobre o Porto

Adriana Castro Hoje às 18:32 Facebook

"Porto: da cidade" é o novo livro do historiador Helder Pacheco, que vai ser lançado esta segunda-feira às 21 horas no auditório do Conservatório de Música do Porto.

O que motivou Helder Pacheco à criação da nova obra foi a necessidade de transmitir alguma esperança aos portuenses que olham para o turismo como algo que está a estragar a cidade. "Passo em ruas que estavam a cair e vejo-as agora como novas. Sítios que nunca pensei ver renovadas", afirmou o historiador.

O livro está dividido em três secções. Numa primeira parte, o autor fala do orgulho em ser portuense. Considera que ser do Porto significa "estar sempre contra o poder, ser completamente contra o centralismo do Terreiro do Paço e defender a cidade nos bons e nos maus momentos".

Num segundo capítulo, Helder Pacheco refere os aspetos negativos da cidade. "Um deles é o alcoolismo. Há uma contradição entre a crítica que se faz ao álcool e o facto de a cidade estar no centro de uma região produtiva de vinho", afirma. Outro dos aspetos negativos é também a necessidade de inventar tradições que o Porto vai enfrentar, de acordo com a nova cidade que vai nascer para recuperar os 100 mil habitantes que perdeu até hoje.

Por fim, a última e mais longa secção do livro chama-se "Porto: recuperar a alma". Neste capítulo, é lançado um desafio pelo autor: como recuperar a alma da cidade depois da reabilitação urbana?