Histórico restaurante do Porto "Regaleira" vai encerrar

O histórico restaurante "Regaleira", na Rua do Bonjardim, no Porto, a funcionar desde 1934 e afamado pelas francesinhas, vai encerrar na próxima quinta-feira.

O restaurante faz parte da lista dos estabelecimentos classificados como "Porto com Tradição", elaborada pela Câmara Municipal, mas tal não obstou à venda do edifício.

Ao JN, segundo afirmou Francisco Passos, sócio e um dos gerentes do restaurante, "os proprietários venderam o prédio" e o "futuro da Regaleira é incerto".

"Estamos a estudar as possibilidades de dar continuidade imediata ao negócio", acrescentou, manifestando preferência por uma nova localização também no centro da cidade. "Não faria sentido irmos para a periferia", completou Francisco Passos, com o futuro indefinido.

A Regaleira conta com 12 funcionários e a gestão esteve sempre a cargo da mesma família. No historial do restaurante consta que foi ali que a francesinha foi pela primeira vez servida no Porto. Mais concretamente, em 1952.