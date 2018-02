Homem morre atropelado na VCI

JN Ontem às 23:04 Facebook

Um homem com cerca de 50 anos morreu esta noite de sexta-feira após ter sido atropelado na Via de Cintura Interna, no Porto,

O acidente mortal ocorreu na zona do nó de Bessa Leite, no sentido Arrábida Freixo, pouco depois das 21 horas.

Ainda estão por apurar as circunstâncias exatas do acidente e os motivos pelos quais a vítima estaria naquela estrada, onde é proibida a circulação de peões.

Após o acidente, o trânsito esteve condicionado durante algum tempo para a limpeza da via, provocando constrangimentos viários no sentido Arrábida-Freixo.