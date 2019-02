Homens alcoolizados retirados de avião no Porto

Salomão Rodrigues Hoje às 22:00 Facebook

Dois homens com sinais e comportamentos que denotavam estarem alcoolizados foram retirados de um avião da Ryanair que partiu, na tarde de ontem, do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

Um terceiro indivíduo que filmava a tentativa de convencer os homens a saírem acabou por ser, também, retirado da aeronave.

Segundo apurou o JN, os dois homens estariam a causar distúrbios e recusaram, num primeiro momento, abandonar a aeronave. Foi, por esse motivo, necessária a intervenção da PSP. No entanto, não foram detidos.

O voo partiu às 19.30 horas para Marrocos, com cerca de uma hora de atraso.