Hospital de São João estima fazer mais de 500 cirurgias anuais com nova sala

Hoje às 20:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, estima fazer anualmente mais de 500 cirurgias a doentes com patologia aguda e complexa com a entrada em funcionamento da terceira sala do bloco operatório do serviço de urgência.

"A nova sala permite melhorar a qualidade e rapidez assistencial dos doentes que dão entrada no serviço de urgência diminuindo assim o tempo de demora média de internamento", refere a unidade hospitalar em comunicado.

Segundo o hospital, esta nova sala evita o adiamento de cirurgias programadas, contribuindo para a diminuição dos inscritos na lista para cirurgia.

"O Centro Hospitalar Universitário São João melhora, desta forma, a resposta aos doentes que necessitam de cirurgia", considera a unidade de saúde.

A terceira sala do bloco operatório já abriu na segunda-feira, revela ainda o comunicado.