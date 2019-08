Hospital de São João sobre ala pediátrica: "É um momento de comemoração"

Célia Soares Hoje às 13:25 Facebook

Foi esta segunda-feira publicado o diploma legal que vai permitir a garantia do financiamento público da construção da futura Ala Pediátrica, bem como todo o seu equipamento. Obra deverá arrancar "ainda este ano" e ficará pronta em 2021

Numa conferência de imprensa que ocorreu na manhã desta segunda-feira, a diretora clínica do Centro Hospitalar Universitário do São João (CHUSJ), Maria João Baptista, começou por dizer que este "é um momento de comemoração", explicando que "o financiamento público assegurado tem um valor de 22,5 milhões de euros (+ IVA) e a construção decorrerá durante um período de 18 meses". O mesmo é dizer que "a obra deverá arrancar ainda este ano".

"Ao fim de quase 10 anos" de avanços e recuos, como relembrou a diretora clínica, este despacho significa uma "garantia muito sólida". Ao longo dos vários meses em que tem decorrido o processo, "tem havido marcos muito importantes". Entre os quais, "a resolução da questão legal da posse do terreno", disse Maria João Baptista aos jornalistas, acrescentando que, "neste momento, o CHUSJ está em condições de construir naquele terreno, que é da sua posse". Outro marco importante aconteceu no mês de julho, quando "foi concluído o processo do projeto arquitetónico" e, de seguida, "a revisão desse projeto, liderada pela Ordem dos Engenheiros".

Este é, portanto, "um dia marcante para a história do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", garantiu a diretora clínica daquela unidade hospitalar, sublinhando a importância da construção "para todos os profissionais, que têm sido particularmente resilientes, para a comunidade, para o SNS e, sobretudo, para as crianças e famílias".

"Previsivelmente em 2021, vamos ter uma Ala Pediátrica", assegurou Maria João Baptista que, deu, ainda, alguns esclarecimentos em relação à verba da associação "O Joãozinho": "Não é, de todo, suficiente para a construção da Ala Pediátrica", disse a diretora, completando que, aquela verba "fica muito aquém daquilo que seria necessário" para a obra. O assunto está a ser estudado e, "tem havido, por parte do Hospital e da associação, várias negociações".