Hotéis do Porto e Norte com ocupação acima dos 80% na Páscoa

A taxa ocupação dos hotéis da região Norte para a quadra da Páscoa situa-se acima dos 80%, indicou, esta segunda-feira, a entidade do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

Os últimos dados para esta época pascal de 2018, fornecidos pela TPNP, indicam que a média das taxas de ocupação em unidades hoteleiras do total dos 86 concelhos da região Norte "ultrapassa os 80%".

Há, no entanto, 25 municípios que têm taxas entre os 90% e os 100%. Segundo a TPNP, nos concelhos de Bragança, Arcos de Valdevez, Baião, Melgaço, Ponte de Lima, Viana do Castelo e Vimioso a taxa de ocupação aproxima-se dos 100%, e há 18 municípios da região com taxas a "ultrapassar os 90%" de ocupação hoteleira.

A TPNP destaca que na Páscoa 2018 se regista um "aumento da estada média para quatro noites" e uma "grande predominância de espanhóis", com base na média feita às capitais de distrito.

As celebrações da Semana Santa oferecem aos visitantes eventos que vão desde as tradicionais recriações da Via-Sacra à queima do Judas, cerimónias de lava-pés, cortejos, vigílias pascais e concertos.

Na agenda desta Semana Santa, lançada pela TPNP, estão reunidos um total de 166 eventos de cariz religioso, gastronómico e cultural, entre outros, distribuídos por 71 municípios, indica aquela entidade.

"Esta seleção de eventos de celebração da Páscoa e da Semana Santa segue a orientação definida na nossa estratégia de levar os visitantes à descoberta de todo o território e através de vários produtos turísticos. Neste caso, a agenda disponibilizada continua a dar a conhecer os mais variados eventos alusivos a esta época religiosa, com a sugestão de diversos programas culturais e gastronómicos, procurando equilibrar a procura dos visitantes pelos quatro sub-destinos", declarou o presidente da TPNP, Melchior Moreira.

O número de dormidas no Porto e Norte de Portugal aumentou 10,5% em novembro de 2017 face ao período homólogo de 2016, correspondendo a 468,7 mil dormidas.

A TPNP assumiu, em novembro passado, que com a estratégia que tem vindo a assumir, as expectativas para 2018 são "bastante altas" e estima que se mantenha "a curva ascendente", fechando o ano acima das "7,5 milhões de dormidas", uma previsão que aquela entidade turística tinha apenas para 2020.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em janeiro a região do Porto e Norte registou mais 29,4 mil dormidas do que no mesmo mês de 2017, o que representa um aumento de 9,2%, para 386,30 mil dormidas. Nos proveitos totais registou-se um crescimento de 21,3% (2,5 milhões de euros), para 21,3 milhões de euros, enquanto o RevPar (receita por quarto disponível) aumentou 8,4%, para 23,6 euros (mais 1,8 euros).