Hotel "A Brasileira" abre no início de março, no Porto

O Pestana Hotel Group acaba de anunciar a abertura, para início de março, da unidade hoteleira "A Brasileira", no Centro Histórico do Porto.

O hotel nasce das obras de requalificação do antigo edifício do café A Brasileira, comprado, no final de 2013, pelo empresário António Oliveira. Terá "90 quartos e suites distribuídos por seis pisos temáticos, relacionados com as especiarias importadas nos séculos XV e XVI durante a expansão marítima portuguesa, nomeadamente: Café, Canela, Chá, Chocolate, Anis e Pimenta Rosa", divulgou hoje o grupo.

A abertura de portas chegou a estar marcada para o final do ano passado. O atraso no arranque das obras justificou o adiamento da abertura. O grupo informou ainda que "foram preservadas as características da fachada e a imagem das salas do rés-do-chão cafetaria e restaurante - com a sua traça original, num projeto desenvolvido pela equipa de arquitetura do Gabinete APPEL, liderado pelo arquiteto Ginestal Machado, e executado pela construtora Mota Engil".

O restaurante com capacidade "para mais de uma centena de pessoas, mantém-se fiel ao desenho original do arquiteto Januário Godinho". A cozinha estará a cargo do chef Rui Martins e carateriza-se pela inspiração na gastronomia tradicional portuguesa, mas com uma vertente contemporânea".

O imóvel, com mais de 115 anos, que albergou o histórico café, "reabre com uma esplanada para acolher os visitantes e fazer justiça ao velho slogan "O melhor café é o da Brasileira". Será ainda possível usufruiur de "um all day dining menu, com refeições ligeiras e uma seleção de cafés com sabores únicos que prometem repor a Brasileira no roteiro dos cafés mais emblemáticos do país".

O comunicado do grupo termina referindo que "a Brasileira ganha assim uma nova vida e novas valências adaptadas à contemporaneidade da cidade do Porto, eleita por três vezes como melhor destino europeu, pela European Consumers Choice".

Recorde-se que o futuro "Pestana Porto" é a 7.ª unidade com a marca Pestana Collection Hotels. Estará junto ao lado do Teatro Sá da Bandeira e à Estação de São Bento.