Idoso doente tem de deixar anexo onde vive há 50 anos

Há 60 anos que David Martins engraxa sapatos junto ao bar da Faculdade de Medicina do Porto. A cadeira de rodas e os 81 anos não o impedem de estar todos os dias, a partir das 7.15 horas, no Hospital de S. João, onde fica a faculdade, com um sorriso no rosto e uma caixa para engraxar.

Sempre viveu sozinho, no seu "barraquinho", como chama ao anexo na casa da senhoria, que não tem quarto de banho nem água. "Agora era uma vizinha que me levava um balde com água todos os dias para eu lavar a cara", contou o inquilino. Recebia ajuda da senhoria, que adoeceu, teve de deixar a casa e os filhos precisam de vender o imóvel para pagar as despesas.

O engraxador foi avisado há mais de um mês que terá de deixar aquela que foi a sua casa durante 50 anos. Foi-lhe dado um prazo até ao próximo dia 15.