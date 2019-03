Idoso morreu quando ia atravessar a rua no Porto

Hoje às 18:27, atualizado às 18:49 Facebook

A Rua de Sá da Bandeira, no Porto, esteve cortada ao trânsito no troço entre Fernandes Tomás e Firmeza, devido à morte súbita de um idoso, na tarde deste sábado.

Segundo informações colhidas pelo JN no local, um homem aparentando ter 80 anos sentiu-se mal e caiu no passeio, quando ia a atravessar a rua, pelas 17.30 horas. Bombeiros e equipa do INEM fizeram manobras de reanimação, mas não foi possível salvá-lo.

Uma testemunha disse que o idoso caiu desamparado e bateu com a cabeça no chão. Terá sofrido um ataque cardíaco.

O trânsito esteve cortado durante cerca de duas horas, até estarem concluídos os procedimentos para a remoção do corpo.