Ilha de Siza Vieira à venda por 2,5 milhões

A ilha do Monte da Lapa, junto à Praça da República, no Porto, e o respetivo projeto de reabilitação, da autoria do arquiteto Siza Vieira, estão à venda por 2,5 milhões de euros.

O terreno foi adquirido pela empresa Pedra Líquida em 2014, que encomendou o plano ao consagrado arquiteto e está agora na posição de vendedora. No anúncio da venda, acessível através da Internet, pode ler-se que para os 2142 m há um "projeto aprovado para 18 frações, uma pousada, uma cafetaria e uma esplanada". Sobre a localização, é acrescentado que está "a cinco minutos de distância, a pé, da estação de metro de Faria Guimarães, bem como da igreja da Lapa, Constituição e Marquês".

Em 2017, quando a reabilitação foi dada a conhecer pelo JN, o objetivo da Pedra Líquida passava por combinar turistas e residentes locais. "Manter as pessoas no coração da cidade é manter vivo o verdadeiro espírito portuense. Queremos que os turistas sintam isso. Se não houver gente do Porto a morar no Porto, a cidade perde totalmente a identidade", foi afirmado. O intuito era criar um "projeto multidisciplinar". Fazer reviver os princípios do programa SAAL - Serviço Ambulatório de Apoio Local, que, há 40 anos, numa experiência pioneira a nível europeu, tinha por finalidade resolver as necessidades habitacionais de comunidades desfavorecidas de todo o país. Siza Vieira foi um dos envolvidos e a Pedra Líquida escolheu-o.