Um incêndio numa casa obrigou ao corte do trânsito na Rua de Aires Ornelas, freguesia do Bonfim, no Porto.

No local, estão uma equipa do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto e a PSP. Ao que o JN conseguiu apurar, trata-se de uma casa devoluta, mas a operação de combate ao fogo obrigou ao corte total do trânsito naquela artéria da cidade.