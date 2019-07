Incêndio em edifício devoluto no Porto

Hoje às 14:29 Facebook

Um incêndio deflagrou, ao início da tarde desta segunda-feira, num edifício na zona de Campanhã, no Porto.

O fogo deflagrou, pelas 14 horas, num edifício devoluto da Rua de Pinto Bessa e que, segundo moradores, era ocupado por pessoas em situação sem-abrigo.

Devido ao vento forte, as chamas propagaram-se a dois edifícios vizinhos. O revestimento inflamável de um deles favoreceu a propagação até à cobertura e o prédio, de seis andares, teve de ser evacuado. Devido à inalação de fumos algumas pessoas tiveram de ser assistidas.

Um segundo edifício de habitação também sofreu danos assim como uma obra de construção.

O sinistro está a ser combatido pelos Sapadores do Porto que estão no local com seis viaturas.