Incêndio deixa seis estudantes universitários desalojados no Porto

Um incêndio na Rua da Fonte do Outeiro, no Porto, deixou esta manhã seis estudantes universitários desalojados. Os jovens estavam a dormir quando deflagraram as chamas e só conseguiram salvar alguns pertences.

O alerta foi recebido pouco depois das sete da manhã desta quinta-feira. As chamas destruíram por completo a casa onde residiam os estudantes universitários, mas não causou vítimas.

Ao que tudo indica, o incêndio terá começado no quadro elétrico. Devido à grande concentração de madeira, as chamas tomaram rapidamente a casa. Os seis estudantes, que estavam a dormir, só tiveram tempo de recolher algumas das suas coisas e sair para a rua.

Os Bombeiros Sapadores do Porto, Voluntários e PSP estiveram no local a prestar socorro.