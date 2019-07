JN Hoje às 08:50, atualizado às 10:29 Facebook

Um incêndio, ao início da madrugada desta quarta-feira, destruiu por completo um prédio na zona da Alfândega, no Porto, onde iria funcionar um hostel.

De acordo com fonte dos Sapadores do Porto, as chamas "destruíram totalmente o prédio", no número 60 da Rua Nova da Alfândega, no Centro Histórico do Porto, cujo rés-do-chão era ocupado por uma mercearia. O alerta foi dado cerca das 1.20 horas.

Segundo apurou o JN no local, estavam praticamente prontas as obras nos andares superiores do edifício, onde iria funcionar um hostel. No rés-do-chão havia, há várias décadas, uma mercearia

Para o local, foram mobilizados os Sapadores, os Bombeiros Voluntários do Porto, os Bombeiros Voluntários Portuenses e a PSP. Cerca das 9 horas, ainda estavam equipas das corporações a acompanhar o rescaldo do fogo.