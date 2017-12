Incêndio em apartamento cortou rua no centro do Porto

JN Ontem às 19:15 Facebook

A Rua de Egas Moniz, no Porto, esteve durante duas horas encerrada ao trânsito devido a um incêndio que deflagrou num prédio, esta quinta-feira à tarde.

Segundo confirmaram as autoridades ao JN, as chamas terão começado num quarto, do 3.º andar do número 17.

Terá sido o próprio morador do apartamento, um homem de 61 anos, a chamar os Sapadores, pouco depois das 16.10 horas. Do incidente não resultaram feridos mas a casa sofreu bastantes danos.

No local, além das três viaturas dos Sapadores do Porto, incluindo uma auto-escada, também estiveram um ambulância do INEM, três carros patrulha da PSP e uma carrinha com uma equipa de intervenção rápida.