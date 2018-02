Incêndio em caldeira "fecha" bloco operatório do hospital Santo António

Ana Mota e Augusto Correia Hoje às 01:11 Facebook

Twitter

O rebentamento de uma caldeira originou um incêndio no Hospital de Santo António, no Porto, ao final da noite de segunda-feira.

O incêndio provocou apenas prejuízos materiais na casa das máquinas, mas os danos inviabilizam o aquecimento de uma parte do hospital.

O bloco operatório estará encerrado terça-feira, por via do incêndio, obrigando a adiar várias cirurgias, apurou o JN, junto de fonte hospitalar.

De acordo com uma fonte do Hospital de Santo António, o fogo teve origem numa caldeira de água quente. O óleo usado como combustível derramou tendo provocado o incêndio.

O alerta soou no Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto às 23.34 horas. Foram mobilizados meios dos Sapadores e dos Bombeiros Voluntários do Porto, num total de 17 operacionais, apoiados por quatro viaturas.

Cerca da meia-noite era visível o fumo intenso na ala do hospital de Santo António virada para o Largo do Viriato, levando também ao corte da Rua da Restauração.