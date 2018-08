Marta Neves e Sara Gerivaz 04 Maio 2018 às 10:53 Facebook

Um incêndio deflagrou, esta sexta-feira de manhã, na conduta de exaustão de uma churrasqueira na Praça da Batalha, no Porto.

Foi ponderada a evacuação do hotel contíguo ao espaço, mas os Bombeiros Sapadores do Porto conseguiram extinguir o foco de incêndio rapidamente e tal não foi necessário. No local, estiveram 16 operacionais apoiados por quatro viaturas.

A churrasqueira não vai abrir esta sexta-feira, já que a conduta foi danificada no combate às chamas e vai necessitar de obras.