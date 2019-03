Adriana Castro Hoje às 10:09 Facebook

Um incêndio deflagrou, este domingo de manhã, no Hospital de S. João no Porto. Não houve feridos a registar, apenas danos materiais.

O alerta foi recebido pelos Bombeiros Sapadores do Porto às 8 horas desta manhã.

O incêndio terá começado numa lavandaria do Hospital de São João e não há vítimas a registar. Ainda não se sabe quais as causas do acidente.