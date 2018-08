Marisa Silva 08 Maio 2018 às 18:35 Facebook

Twitter

Um incêndio deflagrou ao final da tarde desta terça-feira no Parque da Cidade do Porto, "num bocado de mato em frente ao Edifício Transparente", sem provocar feridos.

Ao que o JN conseguiu apurar, o alerta foi dado pelas 17.25 horas e as chamas já estão extintas. Ainda não são conhecidas as causas do fogo.

A combater o incêndio estiveram os bombeiros Portuenses e os Sapadores do Porto.