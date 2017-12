Incêndio em prédio junto ao Coliseu do Porto

Ontem às 20:30, atualizado hoje às 01:05 Facebook

Um incêndio deflagrou, esta terça-feira à noite, num edifício em frente ao Coliseu do Porto, na Rua Passos Manuel. O combate às chamas já se encontra em fase de rescaldo.

Segundo o relato de testemunhas, as chamas eram visíveis no exterior do prédio que alberga o restaurante "Escondidinho".

Amarílio Barbosa, proprietário do restaurante, disse ao JN que o incêndio teve origem no sótão do edifício, que é utilizado para alojamento local. O estabelecimento encontrava-se cheio, "principalmente com turistas asiáticos", quando se começou a sentir fumo.Foram os funcionários do restaurante a dar o alerta para os bombeiros.

As autoridades retiraram veículos da zona circundante do prédio, para facilitar o trabalho de combate às chamas. Polícia Municipal, PSP e Sapadores Bombeiros estão no local, estando a rua cortada ao trânsito.

O espetáculo do Circo de Natal, no Coliseu do Porto, foi cancelado. Nova data será divulgada esta quarta-feira.