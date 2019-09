Hoje às 19:51 Facebook

Um incêndio nos terrenos da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto obrigou à interrupção dos treinos das camadas jovens do Salgueiros, que utilizam o campo do futebol do espaço, esta quinta-feira ao final da tarde.

As chamas deflagraram às 19.20 horas, numa zona de mato, e as cerca de 100 crianças presentes no local foram afastadas em segurança pelos responsáveis do clube.

O fogo começou subitamente e alastrou a grande velocidade, estando as chamas a ser combatidas pelos bombeiros Sapadores do Porto e os Portuenses com três viaturas e 18 operacionais.