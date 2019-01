Incêndio na Associação dos Inquilinos leva à evacuação de edifício no Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 13:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Um curto circuito nas instalações da Associação dos Inquilinos do Norte de Portugal levou esta manhã ao corte da Rua de Sá da Bandeira, entre a Rua Fernandes Tomás e a Rua da Firmeza, e à evacuação do edifício onde funciona aquela instituição.

As chamas terão começado num foco de iluminação e propagaram-se depois a um sofá que se encontra na sala da direção na cave do prédio. Na altura, uma advogada da associação dava uma consulta a um casal de associados e outras duas pessoas e três funcionárias encontravam-se na receção.

Devido à propagação do fumo pelas condutas de ar, uma funcionária de um café contíguo sentiu-se mal e teve de receber tratamento no local.

O curto circuito danificou toda a instalação elétrica, tendo o quadro elétrico ficado totalmente queimado. No combate ao fogo esteve o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto que deslocaram para o local três viaturas com 13 elementos.

Um curto circuito nas instalações da Associação dos Inquilinos do Norte de Portugal levou esta manhã ao corte da Rua de Sá da Bandeira, entre a Rua Fernandes Tomás e a Rua da Firmeza, e à evacuação do edifício onde funciona aquela instituição.

As chamas terão começado num foco de iluminação e propagaram-se depois a um sofá que se encontra na sala da direção na cave do prédio. Na altura, uma advogada da associação dava uma consulta a um casal de associados e outras duas pessoas e três funcionárias encontravam-se na receção.

Devido à propagação do fumo pelas condutas de ar, uma funcionária de um café contíguo sentiu-se mal e teve de receber tratamento no local.

O curto circuito danificou toda a instalação elétrica, tendo o quadro elétrico ficado totalmente queimado. No combate ao fogo esteve o Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto que deslocaram para o local três viaturas com 13 elementos.