Célia Soares Hoje às 12:35, atualizado às 13:11 Facebook

Twitter

Chamas deflagraram esta quinta-feira de manhã em três pontos de um prédio da Rua Cunha Júnior, junto à Constituição, no Porto.

As chamas deflagraram praticamente em simultâneo em vários pontos ao longo do edifício com várias entradas, o que levanta suspeitas de os incêndios terem origem criminosa.

O fogo começou nuns arrumos do oitavo piso e, já quando os bombeiros estavam no local, foram detetados mais dois focos de incêndio nas garagens do piso -2.

No local, encontram-se efetivos dos Sapadores do Porto e da PSP.