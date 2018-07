Homem colhido por comboio na Estação de Campanhã no Porto

Carla Soares 26 Abril 2018 às 22:41 Facebook

Um jovem de 27 anos foi esta noite de quinta-feira colhido por um comboio na Estação de Campanhã, no Porto.

Os Sapadores do Porto foram chamados para a Estação de Campanhã por volta das 20.10 horas, desconhecendo-se ainda as causas do acidente na linha 2 com um jovem de Famalicão.

A vítima sofreu ferimentos graves e, depois de assistida no local pelo INEM, foi transportada para o hospital de São João.

Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto, o jovem "não foi atropelado pelo comboio, o que ocorreu foi mais um choque quando a pessoa estava perto da linha".

O atropelamento gerou grande aparato na estação e chegou a afetar a circulação ferroviária.