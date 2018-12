IPO diz que abrir portas a crianças do S. João não está em cima da mesa

Hoje às 14:24 Facebook

O presidente do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, Laranja Pontes, disse, esta quarta-feira, que uma possível transferência de doentes oncológicos da pediatria do hospital São João "podia ter sido equacionada", mas que não está neste momento sobre a mesa.

"Não teríamos problema nenhum com isso, mas neste momento é assim que está, pelo que é assim que continua. Se quiserem que mude, os nossos superiores terão de fazer as diligências", disse o presidente do IPO/Porto.

Laranja Pontes falava à agência Lusa à margem das comemorações do Dia Internacional do Voluntariado que esta manhã decorreram na Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), no Porto, e questionado sobre se o IPO estaria disponível para acolher as crianças doentes oncológicas do São João, respondeu: "Isso poderia ter sido pensado há muitos anos. Agora acho que estão reunidas as condições para rapidamente resolverem o assunto".

Em causa está o facto de há dez anos que o hospital de São João ter um projeto para construir uma ala pediátrica, mas desde então o serviço tem sido prestado em contentores. Em janeiro de 2017, o Ministério da Saúde aprovou a construção da ala pediátrica, anunciando um investimento de cerca de 20 milhões de euros.

O Governo autorizou a 19 de setembro a administração do Centro Hospitalar Universitário de São João a lançar o concurso para a conceção e construção das novas instalações do Centro Pediátrico.

A ministra da Saúde afirmou no início de novembro, no Parlamento, que não dormirá tranquila enquanto o problema da nova ala pediátrica do hospital de São João não estiver resolvido, mas não se comprometeu com datas e rejeitou a possibilidade de um ajuste direto para a obra.

Hoje, o presidente do IPO/Porto explicou que "a oncologia pediátrica está dividida há muitos anos e que no IPO são tratados mais ou menos 100 doentes por ano e no hospital de São João são tratados 50".

"O nosso grande desejo é que as condições no São João voltem à normalidade e que a centralidade do cuidar em si esteja focada nas crianças que precisam de melhores condições", disse o responsável, numa sessão que ficou marcada pela entrega de insígnias pelos anos de serviço a dezenas de voluntários, e pela entrega o Prémio Nacional de Oncologia da LPCC - Artur Santos Silva, ao médico e primeiro presidente do IPO/Porto, José Guimarães dos Santos.