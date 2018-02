Isrealitas investem milhões no Porto

FILOMENA ABREU Hoje às 00:59 Facebook

O mercado imobiliário portuense está a atrair cada vez mais judeus israelitas. A oportunidade de negócio, aliada à facilidade de obtenção de nacionalidade portuguesa, através do comprovativo de descendência sefardita, tem despertado a curiosidade destes novos investidores. Já há milhões investidos em projetos na cidade.

Há duas semanas, Mordehay Mizrahi adquiriu dois prédios na Baixa portuense para fazer um hotel. Davi Ben Dahan comprou, no mês passado, um terreno no valor de 300 mil euros, com o objetivo de construir um edifício com 16 apartamentos de tipologia T2. Este investimento rondará os dois milhões de euros, revelaram os sócios.

