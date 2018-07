Acordo pôs fim à greve no metro do Porto

Carla Soares 27 Abril 2018 às 20:02 Facebook

Foi alcançado esta sexta-feira um acordo para ultrapassar a greve dos trabalhadores da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF) que tem limitado a operação e ameaçado o funcionamento das linhas.

Fonte do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário anunciou o acordo já ao final da noite. Todos os pré-avisos de greve foram retirados.

"A Metro do Porto congratula-se com o entendimento alcançado entre a EMEF e os seus trabalhadores. O acordo que vem por fim à greve na empresa responsável pela manutenção dos veículos do metro do Porto permitirá que a normalidade do serviço venha a ser gradualmente reposta", reagiu a empresa. "As consequências do prolongado período de greve que agora termina serão ainda sentidas durante alguns dias, até que a EMEF recupere a manutenção em atraso e a generalidade dos veículos da frota do metro possa voltar a estar operacional", acrescenta.

Desde o início da semana que sindicalistas, EMEF, CP e representantes das tutelas das Finanças, Planeamento e Ambiente procuram desbloquear a situação. As exigências apresentadas pelos trabalhadores foram, entre outras, a atualização salarial e do subsídio de turno e a contratação de mais pessoal.

O metro do Porto continuou esta sexta-feira a circular com atrasos e supressão de viagens devido à greve, num dia em que houve mais uma reunião para tentar resolver o problema. Perante a maratona de negociações que marcou esta semana, o Conselho Metropolitano do Porto defendeu que estas situações devem ser "evitadas" e os autarcas reclamaram um papel mais interventivo e exigente nesta matéria.

"Apesar das grandes limitações, temos a operação a funcionar em todas as linhas" e "sem grandes avarias", disse esta tarde fonte oficial da Metro do Porto ao JN. Os veículos Eurotram a andar na rede eram mais de 40, dos 72 existentes. Na linha de Fânzeres, houve por exemplo, ao início da tarde, atrasos superiores a um quarto de hora, com supressão de viagens.

A Metro necessitará agora de recuperar das avarias, podendo demorar ainda uma semana a regressar à normalidade.