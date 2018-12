Jantar solidário ajuda bombeiro com esclerose múltipla

Fernanda Pinto Hoje às 17:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jantar solidário, realizado esta segunda-feira, nas instalações da Associação Empresarial do Porto, angariou dois mil euros para ajudar um bombeiro de Lousada diagnosticado com esclerose múltipla progressiva em 2010.

Para ajudar a família de Hugo Magalhães, de 39 anos, várias entidades, incluindo o Trail das Fardas de Gondomar que, numa outra ação de solidariedade recente, angariou verbas para que possa construir uma casa adaptada, num terreno em Lousada, organizaram um jantar que juntou 60 pessoas e onde foram leiloados vários objetos, entre eles, as camisolas autografadas do F. C. Porto, Benfica, Moreirense, Aves e Leixões.

Hugo Magalhães, que fez parte do corpo de bombeiros de Gondomar antes de integrar as forças especiais de combate inicial aos fogos florestais, viu a sua vida mudar em 2010. "Foi no dia 4 de dezembro. Já tinha sentido alguns sintomas, mas o surto aconteceu quando trabalhava como operador de telecomunicações. Fui ao hospital e depois confirmaram a doença", conta.

Apesar da progressão da doença diz que tem o apoio da mulher e dos dois filhos, de seis e três anos, e que voltou a relacionar-se com os amigos. "Quando soube da doença tinha vergonha de falar com os meus amigos, mas agora converso com eles e já estou a readaptar-me à vida. Até brinco com isto. Como tinha 31 anos quando a doença foi diagnosticada, costumo dizer "mas que 31?"", conta o lousadense.

Fruto de uma outra ação solidária, Hugo Magalhães terá em breve uma casa adaptada. "O Trail das Fardas conseguiu arranjar forma de construir uma casa com rés-do-chão e todas as condições de mobilidade para eu poder ter uma vida normal. Neste momento moro com os meus sogros e a casa tem muitos degraus. É complicado para mim", explica.