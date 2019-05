Jazigos de ilustres em mau estado de conservação

Célia Soares Hoje às 13:38 Facebook

Há campas e jazigos de figuras ilustres do Porto em deficiente estado de conservação nos cemitérios de Agramonte e Prado do Repouso, que entre 2015 e 2108 mais do que duplicaram o número de visitantes no âmbito do turismo fúnebre.

O JN identificou nove casos: Alfredo Allen, Guilhermina Suggia, Tomás Soller, Luís Inácio Woodhouse, Viterbo de Campos, Caetano Moreira da Costa Lima, Vicente José de Carvalho, José de Sousa Bandeira e Elísio de Melo. A Câmara do Porto lembra que, desses exemplos, "apenas quatro foram prescritos a favor da Autarquia [Guilhermina Suggia, Viterbo de Campos, Caetano Moreira da Costa Lima e Vicente José de Carvalho)", ou seja, os restantes são responsabilidade de privados. E a Câmara só notifica os proprietários quando os jazigos se encontram em estado de ruína. A Autarquia considera que, dos exemplos apontados pelo JN, "oito encontram-se em estado aceitável".

Da Câmara