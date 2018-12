João Pedro Videira reeleito presidente da FAP

JN Hoje às 19:43 Facebook

João Pedro Videira, aluno do ISEP, foi esta sexta-feira reeleito presidente da Federação Académica do Porto, FAP, numa votação com candidato único.

Em 21 votos, correspondentes às associações de estudantes das várias faculdades, o presidente reeleito recolheu 19 votos favoráveis e irá, assim, cumprir o seu segundo mandato à frente da FAP.

Entre as propostas para 2019, João Pedro Videira aposta na criação do "bairro académico", um conceito que, entre outras valências, visa ajudar a resolver o problema da falta de alojamento dos estudantes universitários.

Para fazer avançar o "bairro académico", durante o próximo ano a FAP propõe-se a angariar parceiros para o empreendimento.