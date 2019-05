Jornalistas do JN impedidos de entrar no recinto da Queima do Porto

Tiago Rodrigues Hoje às 11:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Três jornalistas do "Jornal de Notícias" foram impedidos de entrar no Queimódromo, recinto da Queima das Fitas do Porto, na noite de sexta-feira. O staff da entrada alegou que as credenciais "foram anuladas".

As credenciais foram retiradas aos jornalistas, que ficarão assim também impedidos de entrar no recinto na última noite da Queima, este sábado. Após várias tentativas de contacto com a organização do evento, a cargo da Federação Académica do Porto (FAP), a única resposta que o JN obteve foi que deveriam "falar com alguém da direção" e que apenas tinham indicação para não aceitar a credenciação dos jornalistas, antecipadamente aprovada e já utilizada em noites anteriores.

O JN tentou por várias vezes contactar a assessora de comunicação da FAP, Maria João Mais, responsável pela articulação da organização com os jornalistas, mas sempre sem êxito. Tentou ainda falar diretamente com o presidente da FAP, João Pedro Videira, mas também sem qualquer resposta ou esclarecimento.

Na zona da bilheteira, na presença de outros membros da FAP, os jornalistas não conseguiram perceber o porquê de serem barrados, com a FAP a invocar uma alínea do regulamento, que não permite a entrada de jornalistas após a meia-noite.

A Queima das Fitas do Porto viu-se envolta numa polémica, esta semana, depois de divulgado vídeos de excessos e casos de sexismo por parte dos estudantes. A FAP reagiu afirmando que iria mobilizar outros estudantes para fiscalizar estás situações e proibir as referências sexuais nas barracas do Queimódromo.