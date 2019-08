Jovem de 16 anos desaparecida no Porto

JN Hoje às 19:22 Facebook

Uma jovem de 16 anos está desaparecida, desde domingo à tarde. Terá combinado um encontro com um rapaz maior de idade na estação de Campanhã e nunca mais foi vista.

Bianca Jesus vive com os avós no Bairro do Lagarteiro. No domingo disse à avó que ia dar um passeio, mas não regressou. Os familiares apresentaram queixa à PSP e através das redes sociais lançaram um apelo para informações sobre a jovem.

"Estamos de rastos. Ela tem apenas 16 anos e não sabemos como está", disse, ao JN, Marta Pereira, tia de Bianca. A família acredita que a rapariga pode estar com um rapaz com quem marcou um encontro no Instagram.

"Ela nunca fez algo do género. É tudo muito estranho", lamenta a tia, confirmando que foi apresentada queixa na PSP no Porto e também em Vila Nova de Gaia.

Quando saiu de casa, Bianca usava um top branco e umas calças de ganga pretas.