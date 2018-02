JN Ontem às 22:58, atualizado hoje às 00:13 Facebook

Um atropelamento seguido de fuga provocou a morte de um homem, esta sexta-feira à noite, na Circunvalação, no Porto.

O acidente ocorreu, pouco antes das 22 horas, na zona do Hospital da CUF. Segundo a PSP, a vítima terá cerca de 50 anos.

No local, estiveram os Bombeiros Portuenses e uma equipa do INEM do Hospital Pedro Hispano.