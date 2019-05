Jovens cientistas mostram talento na Alfândega do Porto

Ana Rodrigues Hoje às 11:24 Facebook

Os melhores projetos desenvolvidos por estudantes das áreas de Ciências do Ambiente, Biologia, Engenharias e Ciências Sociais, entre outras, vão estar reunidos na Alfândega do Porto, entre esta quinta-feira e sábado.

A 13.ª Mostra Nacional de Ciência, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, é uma iniciativa da Fundação da Juventude e vai apresentar 97 projetos, desenvolvidos por um total de 247 jovens.

Como resultado do 27.º Concurso para Jovens Cientistas, que visa promover a realização de projetos científicos inovadores nas escolas, vão ser apresentados 97 projetos desenvolvidos por alunos e professores de várias instituições de ensino. "O desenvolvimento e a inovação científica devem começar nas escolas e é nosso dever apoiar os nossos jovens", explica Carla Mouro, presidente executiva da Fundação da Juventude, organizadora desta iniciativa, em parceria com a Ciência Viva e o município do Porto.

De acordo com a organização, é uma das maiores mostras a nível europeu e pretende incentivar o empreendedorismo qualificado, favorecendo o aproveitamento económico do conhecimento científico e tecnológico. Reúne várias áreas de ensino, mas Ciências do Ambiente, Biologia, Engenharias e Ciências Sociais são as que contam com uma maior número de participações.

Jovens e professores concorrem a um valor global de 50 mil euros em prémios, sendo 10 mil distribuídos em prémios monetários e os outros 40 mil em participações internacionais.

"É através de iniciativas como o Concurso para Jovens Cientistas que a Fundação da Juventude tem premiado o mérito e a investigação científica. Este esforço é reconhecido pelos prémios obtidos em participações internacionais", acrescenta Carla Mouro.

A seleção e avaliação dos trabalhos é realizada por um júri coordenado pela Ciência Viva e composto por professores, investigadores e personalidades de reconhecido mérito das diferentes áreas científicas envolvidas.

Com entrada livre, a 13.ª Mostra Nacional de Ciência está aberta ao público das 16 às 18 horas, na quinta-feira, das 10 às 17.30 horas, na sexta-feira, e das 10 às 15 horas, no sábado.