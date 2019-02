Jovens simulam no Porto modo de funcionamento da ONU

Isabel Peixoto Hoje às 19:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Estudantes de 50 nacionalidades participam na 12.ª edição da conferência OPOMUN (Oporto Model United Nations), uma simulação do sistema de funcionamento das Nações Unidas. Os grandes temas da atualidade estarão em debate já a partir desta quinta-feira.

Divididos por comités, os cerca de 300 delegados à conferência vão discutir matérias como a guerra na Síria, as condições das prisões no Mundo, o processamento de dados sensíveis, a intervenção militar estrangeira, o consumo de drogas, o combate ao desemprego da juventude através da inovação e da tecnologia, a exploração petrolífera e a sustentabilidade da economia azul (ambientes marinhos), entre outras. Depois de um primeiro dia dedicado à exploração da cidade, os trabalhos de sexta-feira e de sábado terão lugar no Crowne Plaza Hotel.

Apesar do elevado número de pessoas que participam, o ambiente que se vive nos bastidores é de muita calma e organização. Desde a primeira hora, o OPOMUN é promovido pelo Colégio Luso Internacional do Porto, instituição de ensino que abriu portas em 1990. Mas não são os professores nem os responsáveis que organizam a conferência, são os alunos do 12.º ano.

Fazem tudo sozinhos e já estão a preparar a iniciativa desde junho do ano passado. Embora tenham aprendido com a experiência de equipas anteriores, os quatro alunos que compõem o núcleo duro da edição deste ano estabeleceram objetivos muito concretos. "Melhorar em três sentidos: fazer uma conferência mais internacional, com mais alunos e escolas e promover o bom nome e o turismo da cidade do Porto", conta ao JN Diogo Quirino Monteiro, diretor de logística.

Não se pense, no entanto, que isto é tarefa fácil para quem tem apenas 17 ou 18 anos. Apesar de já estarem habituados a ter o mundo dentro do colégio - com os seus 1150 alunos, o Luso Internacional é por natureza um local onde diariamente convivem crianças e jovens de meia centena de nacionalidades -, os organizadores têm de lidar com questões bem delicadas.

Desde logo, precisam de contratar uma série de serviços, como transportes, catering, audiovisual e hotel. Matilde Guimarães Lopes, a secretária-geral desta outra ONU, considera que "a logística final e a comunicação" estão entre as tarefas mais difíceis de executar. Ana Maria Ramos, secretária-geral adjunta, refere que, a longo prazo, o mais complicado é "organizar toda a gente", pois há uma série de grupos de trabalho que, pelas contas de Matilde, chega às 80 pessoas nos três dias da conferência.

Receber os participantes e levá-los a conhecer o centro da cidade, respeitando todos os horários, também não será coisa simples. Mas estes jovens parecem estar como peixes dentro de água, pois a conferência é um dos principais acontecimentos do colégio e todos estão habituados a muitas outras iniciativas que se realizam ao longo do ano.

Pelo menos dois dos objetivos a que Diogo se refere foram já cumpridos. Na lista de inscritos há 50 participantes que vêm do estrangeiro e, no total, são 16 as escolas que marcam presença. E o que será que vão levar para casa? Maria Inês Afonso, coordenadora de recursos humanos, dá a resposta: "Se o debate for bom e produtivo, se as resoluções puderem ser aplicadas no mundo real, é isto que levam da experiência".