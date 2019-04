Alfredo Teixeira Hoje às 15:00 Facebook

Restam meia dúzia de moradores e é com tristeza que passam as últimas horas no bairro onde viveram durante décadas. Já todos têm saudades.

Em pouco tempo o Bairro do Aleixo ficou vazio. Restam meia dúzia de famílias que por estes dias fazem a mudança para as casas onde foram realojadas. No início de maio, a Câmara do Porto entregará as chaves das três torres ao Fundo Imobiliário que procederá à demolição. Restam as saudades. Na hora da partida, os moradores não escondem a emoção.