"Lágrimas" pintadas nas estátuas do Porto

Várias estátuas do Porto foram vandalizadas com tinta azul, como aconteceu com a escultura do Jardim de S. Lázaro.

Não se conhece a autoria das "lágrimas", nas estátuas do Jardim do Calém e do Homem do Leme, ou do Anjo, na Cantareira. Também o monumento aos Heróis da Guerra Peninsular, na Rotunda da Boavista, foi danificado.

Ao JN, a Autarquia disse ter solicitado "a devida limpeza" às brigadas da Porto Ambiente. Uma "lavagem com água a baixa pressão" e com detergente "neutro ou aniónico", esclareceu.