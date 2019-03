Hoje às 11:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O concurso público para criar um parque verde na Asprela por 1,7 milhões de euros, durante cerca de um ano e sete meses, foi esta terça-feira publicado em Diário da República (DR) pela Empresa Municipal Águas do Porto.

O anúncio do DR relativo ao "Parque Central da Asprela" fixa em 1,7 milhões de euros o "valor do preço base" da "empreitada de obras públicas" que deve ser executada em 570 dias (cerca de um ano e sete meses) e tem também como entidades adjudicantes o Instituto Politécnico do Porto e a Universidade do Porto (com percentagens de 27% e 41%, respetivamente).

O projeto foi apresentado pela Câmara do Porto em outubro, altura em que o vereador do Ambiente esperava ter o projeto concluído "no primeiro semestre de 2020", que seria financiado em "mais de 60%" por fundos comunitários e apresentando-o como "um dos grandes projetos da Câmara do Porto em termos da estratégia municipal para as alterações climáticas".

Na ocasião, o vereador Filipe Araújo referiu que o projeto para aquela zona universitária da cidade, na freguesia de Paranhos, "personifica uma alteração de base natural" relativamente a terrenos atualmente abandonados na frente existente entre a Uptec (Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto) e a Faculdade de Desporto.

O prazo para a apresentação de propostas dos candidatos à empreitada é de 25 dias, a contar de segunda-feira, refere o anúncio do DR.

Trata-se de "criar nova área verde para aquela população, onde passam diariamente dezenas de milhares de pessoas", frisou Filipe Araújo na reunião camarária de outubro.

Acrescentou que o projeto prevê um "grande acréscimo de árvores", o tratamento de ribeiras e a requalificação do espaço público naquela "zona nascente" da Asprela.

Para o vereador, o Porto fica "na linha da frente com este projeto" ao criar naquele terreno da Universidade do Porto um espaço verde "de base natural preparado para as alterações climáticas".

O custo da obra situa-se nos 1,7 milhões de euros, mas foi já aprovada uma candidatura a fundos comunitários, correspondentes "a mais de 60%" do valor da empreitada", observou.

O valor restante -- entre 700 a 900 mil euros -- será suportado pela empresa municipal Águas do Porto, pela Universidade do Porto e o Politécnico do Porto, acrescentou.

De acordo com o site da autarquia, o projeto "define como prioridade o controlo hidrográfico da Ribeira da Asprela, harmonizando-a com o espaço verde circundante".

A Câmara acrescenta que o "enquadramento dos recursos hídricos é o cerne do projeto do futuro Parque, que prevê a criação de espelhos de água, que vão interligar-se às estruturas verdes e aos percursos pedonais (também acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida) e cicláveis".

O resultado será "uma zona de boa drenagem hídrica, que reduzirá significativamente a ocorrência de cheias e de inundações através da estabilização dos leitos e de margens, apostando-se também na regularização fluvial da Ribeira da Asprela".

A autarquia indica ainda que o Parque Central da Asprela obteve o financiamento do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente, no valor de um milhão de euros, relativo à temática "Adaptação às Alterações Climática - Recursos Hídricos".