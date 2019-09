Lançamento do FIFA 20 empolgou jogadores na Baixa do Porto

JN Hoje às 19:42 Facebook

O lançamento do videojogo FIFA 20 atraiu, esta sexta-feira, muitos jogadores à Fábrica Nortada, no Porto, onde decorreram torneios para assinalar o pontapé de saída.

Dada a enorme adesão para experimentar o jogo no primeiro dia, a organização teve que limitar as inscrições para a iniciativa portuense. Patrícia Frutuoso, de Vila Real, foi uma das participantes. Representa o Varzim e é a única atleta feminina no campeonato de jogos FIFA online organizado pela Federação Portuguesa de Futebol.

Do FIFA 20, destaca o "realismo" do videojogo. "Está mais realista. Tem tudo para ser o melhor dos últimos anos. Melhorou defensivamente e também nas bolas paradas", referiu Patrícia Frutuoso, empolgada pelo lançamento e satisfeita pelos testes já realizados.

Também o brasileiro Bruno Moraes, estudante de Relações Internacionais na Invicta, compareceu no torneio da Nortada. É praticante pela "diversão". Nos jogos FIFA, o que mais o atrai é a "componente tática", nomeadamente o "posicionamento dos futebolistas em campo". Admite que parou de jogar há uns tempos, mas promete voltar à ação, lembrando que a sua "equipa favorita era o Chelsea, quando tinha o atacante Diego Costa".

Em dia de estreia, no Porto, o FIFA 20 empolgou os competidores online, prometendo repetir o sucesso das anteriores edições FIFA.