Letícia é a bebé do ano no Porto

Só estava previsto nascer em março, mas "às 27 semanas e dois dias", Letícia veio ao mundo à meia-noite desta segunda-feira, no Centro Materno Infantil do Porto, tornando-se na bebé do ano na cidade Invicta.

Nesta manhã de segunda-feira, o pai, Filipe, ainda não tinha "pregado olho", num misto de felicidade e preocupação.

É que Letícia nasceu de parto normal com apenas 27 semanas, pesando 860 gramas e medindo 34,4 centímetros.

Certo é que o internamento da bebé no Centro Materno Infantil do Porto durará, pelo menos, dois meses e meio.