Licenciatura paga para 63 estudantes do Porto

Um protocolo celebrado na manhã desta sexta-feira entre a Câmara do Porto e 12 instituições de ensino privado da cidade vai oferecer 63 bolsas de estudo. As candidaturas já estão abertas

Integrado no programa educativo municipal "Porto de Conhecimento", o projeto "Bolsas de Estudo para o Ensino Superior" contribui "para a diminuição das desigualdades", conforme salientou Rui Moreira, presidente da Autarquia, destacando que "criar saber continua a ser fundamental".

Graças a esta iniciativa, os jovens que forem selecionados estarão isentos do pagamento das propinas ao longo de toda a licenciatura.

Para Fernando Paulo, vereador da Educação, Habitação e Coesão Social da Câmara do Porto, esta é "uma boa forma de fazer com que as instituições de ensino superior privado cumpram a sua missão principal, que é difundir o conhecimento".

Os jovens interessados podem candidatar-se, preenchendo os formulários disponibilizados no site da Autarquia, a partir de hoje e até ao dia 15 de agosto. A seleção será feita por um júri nomeado pela Câmara. E os resultados serão divulgados até ao dia 10 de setembro.