No primeiro ano de operação, 2022, a ligação do metro entre S. Bento e a Casa da Música conquistará quase 13 mil utilizadores ao transporte individual. Empresa prevê avançar com as obras de construção da linha do Porto e da extensão a Vila d'Este, em Gaia, no segundo semestre do próximo ano.

A futura Linha Rosa, que levará o metro de S. Bento até à Boavista, vai tirar mais de nove mil carros por dia do centro do Porto no primeiro ano de operação em 2022. A análise custo-benefício calcula que mais de metade dos clientes da nova ligação (Linha G), que servirá o Hospital de Santo António, a Galiza e o polo universitário do Campo Alegre, sejam antigos condutores.

O automóvel é o meio de transporte mais usado nas deslocações diárias na Área Metropolitana do Porto, superando largamente o transporte público. E, neste ano, tem-se assistido a um agravamento do congestionamento do trânsito nos acessos e nas principais artérias da Invicta. Ainda assim, o metro do Porto continua a bater recordes de procura, tendo superado os 60,5 milhões de validações em 2017. Ora, a Linha Rosa trará mais 7,9 milhões de passageiros por ano em 2022, estimando-se que, no ano cruzeiro (o quinto ano de operação), as validações anuais ultrapassem os 9,4 milhões.

26 mil pessoas/dia em 2026

Cerca 58% dos clientes que a nova linha conquistará para a rede do metro serão pessoas que hoje não trocam o automóvel pelos autocarros. Em 2022, estima-se uma transferência de 12 629 pessoas por dia do transporte individual para o metro. Fazendo contas à taxa de ocupação média dos carros na cidade (1,4), haverá 9021 veículos por dia que deixarão de circular nas ruas da Baixa portuense.

No primeiro ano de operação, também roubará, em média, quase oito mil clientes diários a outros meios de transporte público. Aliás, a análise de custo-benefício, a que o JN teve acesso, alerta para a "importância" de se eliminar rotas concorrenciais de transporte público, quando a Linha G entrar em operação, "por forma a maximizar a ocupação" do metro. No ano cruzeiro em 2026, o metro terá convencido mais de 15 mil condutores a embarcar na Linha Rosa, o que corresponderá a menos 10 747 carros por dia no Porto. Então, as composições transportarão quase 26 mil pessoas/dia. A procura diária estimada da Linha G situa-se entre 20 e 30 mil clientes.

"É uma linha fundamental, porque é o primeiro troço da linha circular no Porto. Fará interligação com a Linha Amarela [que vem de Gaia] e com o troço comum da rede do metro, cobrindo as zonas em torno do Hospital de Santo António, da Galiza e do polo universitário do Campo Alegre", explica Jorge Delgado. O presidente da Empresa do Metro assinala o "retorno positivo" socioeconómico de mais de 600 milhões de euros para a região.

Para já, ultimam-se os projetos de execução da Linha Rosa e do prolongamento da Linha Amarela entre Santo Ovídio e Vila d"Este, em Gaia. Ambos serão concluídos até ao final deste ano, na expectativa de lançar os concursos públicos para as duas empreitadas (que decorrerão em separado) no início de 2019 e avançar com as obras de construção das linhas no segundo semestre do próximo ano.

Estações ligadas por túnel

A Linha Rosa, com 2,5 quilómetros enterrados e orçada em 173 milhões de euros, terá quatro estações subterrâneas. O arquiteto Souto de Moura é o projetista escolhido, embora a solução para S. Bento (a estação poderá chamar-se Liberdade) seja de Álvaro Siza.

A nova estação ficará aos pés da Praça da Liberdade, em frente ao hotel das Cardosas e a uma profundidade entre 10 a 12 metros. Nascerá por cima da Linha Amarela e a obra não afetará a operação para Gaia. A nova plataforma terá uma ligação pedonal subterrânea à atual estação de metro de S. Bento e contará com acessos na Rua de 31 de Janeiro, a poucos passos da estação ferroviária, no Largo dos Lóios e na Praça da Liberdade.

"É uma estação longa num espaço muito contido e terá um pequeno túnel para parquear composições durante a noite e permitir a inversão de marcha", descreve Jorge Delgado, sublinhando que, caso se decida rasgar mais um troço da Linha Circular, o projeto não inviabiliza essa continuidade. Aliás, não é a única estação que já projeta uma futura expansão.

Na Casa da Música, a empreitada da nova plataforma, que surgirá no subsolo do terreno vazio paralelo à Avenida de França e com ligação pedonal à atual estação, incluirá a execução do cais para a segunda linha de Gaia (Boavista-Devesas-Santo Ovídio). "A estação ficará pronta estruturalmente, até porque é consensual que uma nova ligação Porto-Gaia faz sentido", assegura o presidente da Metro, evitando-se assim nova escavação na Casa da Música, quando for decidida a expansão.

Já as estações do Hospital de Santo António (a mais profunda da linha, a 30 metros da superfície) e da Galiza ficarão por baixo dos jardins do Carregal e de Praça da Galiza. A plataforma enterrada na Galiza surgirá paralela à Rua de Júlio Dinis e um dos pontos de entrada será localizado à porta da Escola EB 2,3 Gomes Teixeira.

Jorge Delgado reafirma a disponibilidade da Empresa do Metro para incluir na obra da Linha Rosa a construção de um elevador na Rua da Piedade para vencer o desnível até ao Centro Materno Infantil do Norte, aproximando o metro daquela unidade: "A nossa vontade é essa, mas dependerá da opinião do centro materno".

"Investimento sólido" para expandir o metro

Posição A terceira fase de expansão da rede do metro terá financiamento no novo ciclo de fundos europeus. Em "sintonia com o Ministério do Ambiente", o presidente da Empresa do Metro, Jorge Delgado, perspetiva um "investimento sólido" na construção de novas linhas, a incluir no Programa Nacional de Investimentos 2030. Falta definir as ligações a executar.

"É consensual que a aposta nas redes de transporte como o metro deve ser contemplada. As prioridades terão de ser definidas pela Área Metropolitana do Porto, em cooperação com o Governo", indica Jorge Delgado, dando conta que a empresa está a cumprir o seu papel, avançando com os estudos para que seja possível comparar linhas e tomar decisões. O compromisso, assumido em 2017 foi de que a Metro estudaria ligações a Gaia, a Gondomar e à Maia.

Em Gondomar, a empresa avalia alternativas à Linha de Valbom e à Linha do Souto, proposta pela Câmara, procurando-se um traçado que garanta "maior procura e menor custo económico. Chegaremos a uma solução. Depois, é preciso olhar e decidir se é prioritária ou não", afiança.

Prolongar até Santo Ovídio

Quanto à 2ª linha para Gaia, que implica uma nova ponte sobre o Douro, Jorge Delgado prefere que o trajeto se estenda da Casa da Música até Santo Ovídio, em vez de ficar pelas Devesas.

"Parece-se pouco inteligente não se prolongar um pouco mais e ligar a Santo Ovídio ou a D. João II. Havendo disponibilidade financeira, teria maior ganho em Santo Ovídio", porque ligar-se-á à Linha Amarela, "que está muito sobrecarregada". A 2ª linha de Gaia "ajudará a Linha Amarela a respirar um pouco".

Nova ligação gera 600 milhões de euros em benefícios

A análise custo-benefício da Linha Rosa calcula as perdas e os ganhos socioeconómicos que a nova ligação de metro trará à região durante cerca de 30 anos de operações, ou seja, até 2051. No deve e haver, o exercício permite concluir que o saldo é positivo em 612,9 milhões de euros, sobretudo devido aos ganhos de tempo para a população nas deslocações diárias, mas também para o orçamento das famílias que poderão dispensar o carro, poupando no combustível e na manutenção. A construção da Linha G trará um saldo positivo de 387 milhões para os consumidores. Destacam-se ainda os ganhos para a região, em particular o Porto, de 16,6 milhões com a diminuição do número de acidentes rodoviários e de 122 milhões pela redução da pressão sobre o estacionamento e pela menor ocupação do espaço público.

Pormenores

69% usam automóvel no Grande Porto

O inquérito de mobilidade, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística em 2017, concluiu que 69% dos inquiridos na Área Metropolitana do Porto usam o carro como principal meio de deslocação.



7,95 milhões de validações em 2022serão contabilizadas na futura Linha Rosa

A procura captada ao transporte individual corresponderá a 4,6 milhões de validações no primeiro ano de operação daquela ligação.