Lordelo do Ouro vai ter 170 novas casas com renda acessível

A Câmara do Porto anunciou esta manhã um novo projeto de habitação. Um terreno em Lordelo do Ouro dará lugar a 170 novas casas, todas elas a uma renda acessível. O investimento municipal ronda os 19 milhões de euros.

São cerca de 19 mil m2 que permitirão a construção de 170 novos fogos em Lordelo do Ouro. O processo encontra-se numa fase preliminar mas o município conta lançar o concurso até ao final deste ano. "Tencionamos dar início à construção algures no final do próximo ano, início de 2021", afirmou Pedro Baganha, vereador do Urbanismo da Câmara do Porto, sublinhando que o mercado de arrendamento acessível é novo em Portugal.

O terreno fica ao pé do Hotel Ipanema Park, que se encontra livre.

O programa global de todas as intervenções habitacionais da Câmara do Porto - Monte Pedral, Monte da Bela, Lordelo do Ouro e centro da cidade - ascende a 842 novos fogos, 600 dos quais acessíveis. O Programa Municipal de Renda Acessível foi apresentado pela Câmara do Porto em janeiro passado.