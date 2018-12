Mãe congolesa espera legalização para trabalhar

Óscar Queirós Hoje às 13:29 Facebook

Há um ano, tribunal mandou devolver bebé retirada à nascença por falsa suspeita de tráfico de seres humanos.

Era o primeiro filho e a mãe não imaginava que o destino o fizesse nascer a milhares de quilómetros. À procura de destino menos amargo para a bebé, La Joie foi de Kinshasa (República Democrática do Congo) para Luanda (Angola) e daí quis rumar à Bélgica, onde nunca chegou. Em escala no Porto, uma interpelação do SEF fê-la entrar em trabalho de parto, seguindo para a maternidade do Hospital São João, onde deu à luz uma menina. Foi-lhe logo retirada, porque o SEF suspeitou que iria "vender" a criança. Em tribunal, demonstrou que tal não é verdade. Agora, espera ser legalizada em Portugal para "poder trabalhar e dar um futuro à menina".

A história de La Joie ("a Alegria", se traduzido do francês) foi contada pelo JN a 9 de janeiro. Tudo começa na RD Congo um ano antes e continua em Portugal, concretamente no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, a 26 de agosto de 2017. La Joie Makiesse Ndamba, 22 anos, militante da oposição ao presidente Kabila, engravidou de um assessor do Bundu dya Mayala (BDM), um dos principais movimentos oposicionistas ao presidente congolês. O jovem, que vivia diretamente a agitada situação política (que se mantém), ordenou que La Joie fugisse para Luanda, onde deveria aguardá-lo para, juntos, verem nascer a criança longe do clima de perseguições e mortes. Expectativa nunca concretizada, porque o homem passou a figurar na extensa lista dos "desaparecidos", o que é traduzido por "ocupante de vala comum".

Acordo em tribunal

Depois de apanhada num caso de visto falso passado por uma suposta embaixada da Bélgica em Angola, logrou demonstrar em tribunal a falta de fundamento da suspeita da venda do bebé. Num raro (nestes casos) momentos de "boas vontades", onde foram essenciais uma juíza e uma procuradora do Tribunal de Família e Menores do Porto, foi celebrado um acordo, em que a criança foi entregue à mãe, que passou a ser ajudada pela Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde e pela Segurança Social.

A Segurança Social ficou ainda de lhe proporcionar a aprendizagem do idioma português, com vista à sua integração em Portugal. As autoridades também ficaram de tratar da sua legalização e residência. La Joie já teve propostas para trabalhar, designadamente num "call center" de atendimento telefónico em francês. Mas falta a legalização, que também está a ser tratada com a ajuda do escritório do advogado Aníbal Pinto.

O processo tem sido lento, mas La Joie está prestes a viver livremente em Portugal. Com a sua menina e bem longe dos horrores "que os homens teimam" em continuar no longínquo Congo. Hoje, afirma ao JN, "é o primeiro Natal que, se chorar é de alegria" - o seu nome.

Nervosismo leva a parto

Quando foi detida no Aeroporto Sá Carneiro em agosto de 2017, La Joie enervou-se "a tentar explicar-se" e entrou em trabalho de parto. Foi de ambulância para o Hospital S. João, tendo antes sido apreendidos todos os seus pertences, incluindo 2500 dólares e algumas centenas de euros. Enquanto dava à luz, o SEF instaurava um processo por suposta venda do bebé.

Documentos falsos

O SEF desconfiou da falsidade dos documentos de La Joie porque o passaporte angolano tinha o nome "Alegria" (tradução do francês). O documento de maternidade também era falso, pois referia gravidez de "cinco meses".

Dinheiro

1500 dólares foi quanto a congolesa La Joie confessou ter pago por um falso visto, alegadamente oriundo da embaixada belga em Luanda, Angola. Quem vendeu o documento falso sabia que a congolesa herdara cinco mil dólares do pai.

2500 dólares é a quantia que as autoridades portuguesas mantêm apreendida desde agosto de 2017, quando La Joie foi intercetada no aeroporto com os documentos falsos. O dinheiro ainda está por devolver.