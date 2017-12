Casal e filho desalojados após incêndio em habitação no Porto

Hoje às 01:24, atualizado às 09:05 Facebook

Um incêndio numa habitação na Rua do Bonfim, no Porto, deixou, no domingo, três pessoas desalojadas, sem causar feridos.

O apartamento, num segundo andar, "ficou inabitável", referiu à Lusa fonte do Batalhão de Sapadores Bombeiros da cidade, indicando que as causas do fogo são ainda desconhecidas.

As autoridades estão a arranjar uma solução para instalar o casal e um filho ali residentes e que na altura do incêndio não estavam em casa.

O alerta foi dado cerca das 22 horas e o fogo foi declarado extinto às 23.05 horas.